La Juve ricorda Andrea Fortunato: “Ti pensiamo ogni giorno”

Juve, Fortunato nel cuore: "Ogni anno che passa manchi di più"

Con una nota ufficiale pubblicata il club bianconero ha rivolto il suo pensiero a Fortunato: "Ogni 25 aprile, dal 1995, è un giorno triste per la nostra grande famiglia bianconera. Sono passati 28 anni da quel giorno in cui Andrea Fortunato ci lasciò per sempre. E ogni anno che passa continua a mancarci tutto di lui: dalla sua semplicità alla sua grande forza d'animo, che non lo ha abbandonato neanche nel momento più difficile".