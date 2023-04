Allegri, Juve-Napoli e la frase sfuggita a tutti: Bravi, ce l'avete fatta

TORINO - Una rete di Raspadori al 93' decide la sifda dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, una rete che avvicina la formazione di Spalletti alla conquista dello Scudetto. Una vittoria che lancia i partenopei verso il terzo tricolore della propria storia, ma il risultato maturato a Torino ha lasciato molti strascichi soprattutto per il momentaneo vantaggio bianconero firmato da Di Maria, poi revocato dal Var per un fallo ad inizio azione di Milik su Lobotka. Episodio che infiammato il finale di gara, deciso poi dall'attaccante azzurro, scatenando la rabbia della panchina bianconera e di Massimiliano Allegri che ha voluto rivolgersi direttamente alla panchina del Napoli: il momento, sfuggito alle telecamere, è stato ripreso da un tifoso sugli spalti.

Allegri, Juve-Napoli e la frase sfuggita a tutti

Facendo rientro verso il tunnel dello spogliatoio dopo il fischio finale, Allegri ha mandato un messaggio alla panchina avversaria esplosa in festa per i pesanti tre punti conquistati in trasferta a Torino. Scortato dal suo vice Landucci, il tecnico bianconero si è rivolto con la solita pungente ironia alla panchina avversaria: "E' bellissimo oh, menomale siete riusciti a vincere uno scudetto". Una provocazione dopo l'amaro ko visto che nei testa a testa degli ultimi anni tra Napoli e Juve per lo Scudetto, i bianconeri di Allegri sono arrivati sempre davanti al club di De Laurentiis.