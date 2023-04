Pogba, torna Inter-Juve dopo 7 anni: era Coppa Italia, ko 3-0. Ma...

Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia con Paul Pogba che partirà dalla panchina e molto probabilmente entrerà a partita in corso. A qualcuno può sembrare un déjà vu, basta riavvolgere il nastro e tornare all'ultima volta che il centrocampista francese è sceso in campo contro i nerazzurri per ritrovare una situazione simile. Sono trascorsi più di sette anni, infatti, e in quell'occasione il suo ingresso aiutò la Juve a passare il turno e ad approdare in finale.