L’allegrata di Max, Chiesa possibile centravanti contro l’Inter. E quel precedente

TORINO - Chiesa centravanti: è questa l'ultima 'allegrata' che starebbe studiando il tecnico della Juventus in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Una soluzione dettata dalle indisponibilità in avanti - Vlahovic e Kean sono out - ma anche dalle skills tecnico-tattiche dell'ex Fiorentina, che con le sue accelerazioni e la sua imprevedibilità potrebbe scardinare l'arcigna difesa nerazzurra. L'alternativa 'canonica' risponde invece al nome di Arek Milik , con il quale è in ballottaggio per un posto al centro dell'attacco bianconero.

Chiesa centravanti: il precedente in Juve-Chelsea

Chiesa centravanti, ad ogni modo, non sarebbe una novità assoluta: c'è infatti un precedente, che fa ben sperare i tifosi, datato 29 settembre 2021. Max era da poco tornato sulla panchina della Juventus dopo le due stagioni con Sarri e Pirlo al timone della squadra e all'Allianz Stadium arrivava il Chelsea per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. L'atipica coppia di attaccanti, gli ex Fiorentina Chiesa e Bernardeschi, ha mandato in crisi il terzetto Blues formato da Christensen, Thiago Silva e Rudiger, confezionando il gol vittoria: in apertura di ripresa, infatti, l'esterno oggi in forza al Toronto, dopo aver ricevuto palla da Rabiot, ha servito l'altro Federico con un morbido esterno mancino che, col medesimo piede, ha trafitto Mendy con un siluro sul primo palo. Ironia del destino, nella formazione londinese allora allenata Tuchel, al centro dell'attacco c'era un certo Romelu Lukaku, autore di una prova incolore. Il bomber belga sarà avversario anche stasera, in virtù della grazia ricevuta da Gravina, con la quale gli è stata annullata la seconda ammonizione - e quindi la conseguente espulsione con squalifica annessa - rimediata dopo la rete dell'1-1 su rigore nella gara d'andata.