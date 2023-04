Juve, la nuova maglia per il 2023/2024: spunta un video ma non è originale

Nuovo stile per la Juventus 2023/2024. In attesa di capire come finirà la stagione, con gli impegni dentro e fuori dal campo tra Coppa Italia , Europa League e caso plusvalenze ma non solo , la Vecchia Signora si rifà il look. Secondo le ultime anticipazioni i bianconeri l'anno prossimo indosseranno una nuova maglia Home decisamente diversa rispetto a quella di questa stagione, a partire dalle strisce nere che avranno colore pieno al posto del motivo a triangoli di quest'anno.

Juventus, la nuova maglia Home

I bordi non saranno lineari, con lo scopo di richiamare il manto della zebra. Inoltre, il bianco e il nero non saranno gli unici colori visibili: il logo del club, dello sponsor tecnico e del contorno per la scritta dello sponsor principale Jeep saranno infatti realizzati con un giallo carico (in termini tecnici bold gold). Anche le strisce presenti sulle spalle saranno gialle. Le foto della nuova divisa dei bianconeri per le partite di casa avevano già fatto il giro del web nell'ultimo periodo, mentre oggi è diventato virale un video della maglia dai mercati esteri che comunque non rappresenta la versione originale.