Del Piero per Inter-Juve sempre in campo: post con Thunderstruck

TORINO - Alessandro Del Piero accende Inter-Juventus , semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A poche ore dall'attesissima sfida, l'ex leggenda bianconera ha pubblicato una storia Instagram che lo ritrae all'interno di un campo da calcio: una location che non ha lasciato indifferenti i tifosi bianconeri, che sui social network ne chiedono il ritorno, in società, e perché no, stasera anche nell'undici titolare di Allegri, soprattutto alla luce dei forfait in attacco di Vlahovic e Kean, oltre a quello di Kaio Jorge.

Inter-Juventus, la storia di Del Piero

"Warm up for Inter-Juventus and for... Stay tuned!", vale a dire "Riscaldamento per Inter-Juventus e per... Restate sintonizzati!". Questa la didascalia scritta da Alessandro Del Piero in sovrimpressione al video selfie pubblicato nelle storie sul proprio account Instagram. In sottofondo, poi, 'Thunderstruck' degli AC/DC, celebre canzone dell'hard rock band australiana che spesso risuona all'interno dell'Allianz Stadium di Torino. L'ex capitano bianconero, negli ultimi tempi, sembra essersi riavvicinato alla società, al punto che sono diventate via via sempre più insistenti le voci circa un suo coinvolgimento nei quadri dirigenziali del club in un prossimo futuro. A far sognare ulteriormente i tifosi c'è quello "Stay tuned", la scorsa estate utilizzato anche dal profilo Twitter della Juventus in accompagnamento ad una foto - scattata a Los Angeles durante la tournée disputata negli States - che immortalava Alex in compagnia dell'allora vicepresidente Pavel Nedved.