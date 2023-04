La Juve prova a dimenticare l'Inter: dubbio Vlahovic per Bologna

TORINO - L'eliminazione patita in semifinale di Coppa Italia per mano dell'Inter fa ancora male, ma la Juve deve guardare oltre, all'impegno di domenica 30 aprile quando in prima serata al Dall'Ara i bianconeri torneranno in campo contro il Bologna in un ambiente tradizionalmente caldissimo, a maggior ragione di fronte a un avversario che Thiago Motta sta provando a condurre verso traguardi importanti. Massimiliano Allegri e la squadra si sono ritrovati alla Continassa a poche ore dalla disfatta di San Siro per una seduta al solito divisa tra lo scarico per chi ha giocato contro i nerazzurri, mentre i calciatori tenuti ai box al Meazza si sono dedicati ad alcune esercitazioni tecniche legate alla fase difensiva di squadra, con particolare attenzione al recupero palla e al lavoro sullo sviluppo della manovra, prima di concludere con l'abituale partitella finale.