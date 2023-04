Juve-Siviglia, l'Europa League chiede e i social rispondono: i grandi ex

L'attesa per la sfida di Europa League tra Juventus e Siviglia cresce sempre di più. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter di Inzaghi, la squadra di Allegri vuole conquistare l'accesso alla finale della competizione europea dove dall'altro lato arriverà la vincente tra la Roma e il Bayer Leverkusen. Tramite un post su Twitter, l'account ufficiale del torneo ha 'sfidato' i tifosi bianconeri e spagnoli a trovare i nomi di tutti i giocatori che hanno giocato per entrambe le squadre. Le risposte ottenute hanno tirato fuori diverse sorprese, tra nomi storici e altri dimenticati negli anni.