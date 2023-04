Bologna-Juve, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

TORINO - Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter, la Juventus si prepara per rilanciarsi in campionato dove c'è da mantenere un importante posto Champions. Sul sito ufficiale dei bianconeri emerge la voglia di riscatto in vista della trasferta di Bologna: "Lo ha detto Mister Allegri: bisogna ritornare a vincere. E bisogna farlo già nella prossima partita, per continuare la corsa nei primi posti del campionato. Con questo pensiero la squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare la sfida di domenica sera al Bologna". Seduta di lavoro sotto gli occhi di Allegri con esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra, recupero palla e sviluppo della manovra. Questo il menu dell’allenamento (cui hanno preso parte alcuni ragazzi della Next Gen), che si è concluso come sempre con la partitella.