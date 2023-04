Dal Pogba-show al cucchiaio di Iling a Szczesny: Juve, magie in allenamento

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara alla trasferta di Bologna (domenica, 20:45) per cercare di ritrovare i 3 punti che mancano da 3 partite consecutive. Allenamento basato su esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra, recupero palla e sviluppo della manovra. Tra i più attivi tra i bianconeri Paul Pogba e Leandro Paredes: il francese protagonista negli esercizi di "torello" sia in fase difensiva che in quella di palleggio con tanto di tunnel rifilato a Gatti mentre l'argentino si è esibito con un sontuoso colpo di tacco per s. Anche nella partitella i due sono stati al centro del gioco con Paredes versione assist-man per il gol di Fagioli. L’allenamento, a cui hanno preso parte alcuni ragazzi della Next Gen, che si è concluso come sempre con la partitella decisa ai rigori con Iling Jr match-winner: il giovane britannico infatti ha realizzato il rigore decisivo battendo con il cucchiaio Szczesny.