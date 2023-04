Juventus, il futuro si fa strada nell’incertezza: il piano della dirigenza

Chiesa prototipo Juve

Federico Chiesa, per esempio. Così come Dusan Vlahovic. I due acquisti più costosi dell’ultimo triennio che, per una ragione o per l’altra, non sono ancora riusciti a esprimere tutto il loro enorme potenziale con la maglia bianconera. Ma i dirigenti non hanno intenzione di cederli (o, addirittura, svenderli) in una condizione fortemente sfavorevole e dopo una stagione che non ne ha certo fatto lievitare il valore. Ma, nei programmi della Juventus, Chiesa rappresenta un giocatore che può rimanere a vita, indipendentemente dalle offerte per il suo cartellino. La Juventus ha avuto la pazienza di aspettarlo durante il lungo periodo di degenza dopo l’infortunio al ginocchio, anche perché rappresenta il prototipo del giocatore de futuro juventino: è italiano, è giovane, è dotato di sorprendente talento.