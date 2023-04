Allegri, qui si fa l'unità della Juve. Anche per il futuro

TORINO - Allegri chiede unità. L’appello deciso lo fa in una conferenza stampa di vigilia Bologna-Juventus piuttosto turbolenta in cui fatica a non innervosirsi sul concetto di soddisfazione per il quale rimanda a fine stagione quando si saprà se almeno la qualificazione Champions sarà stata raggiunta così come l’eventuale Coppa dell’Europa League. Ma aldilà del confronto con la stampa che ha faticato a trovare una fine sull’argomento. Ciò che ha colpito di più è stata la frase sulla necessità “di essere un blocco unico e granitico a 360 gradi“. Dunque chiede una Juventus che, tutta, vada in una sola direzione, ”perché questi 35 giorni sono i più difficili in cui isci si gioca molto”. E questo aggiunge “significa che siamo ancora in ballo”. Sulla formazione non si è sbilanciato anche perché manca ancora un allenamento anche se “i ragazzi stanno tutti bene“ risulta incoraggiante.