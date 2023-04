Bologna-Juve, out Di Maria. C'è Vlahovic: i convocati di Allegri

TORINO - Dusan Vlahovic è nell'elenco dei 23 convocati dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per la trasferta al Dall'Ara di Bologna. I bianconeri affronteranno i rossoblù di Thiago Motta domani (domenica 30 aprile) nel posticipo serale. Non partiranno con il resto della squadra, invece, Angel Di Maria e Moise Kean, oltre a Kaio Jorge, assente per tutta la stagione. Di seguito la lista completa.