Bilance e inginocchiatoi. Qual è la vera giustizia?

Più di un fantasma attraversa l’Europa del calcio. L’elenco degli scandali, delle inchieste giudiziarie, delle indagini in corso si allunga con ritmo piuttosto intenso. Dalla Juventus al Barcellona, dal City al Psg, dal Benfica al Bayern Monaco, rimbalzano sospetti, prove, perquisizioni nelle sedi. È vero, si tratta di situazioni piuttosto differenti l’una dall’altra, in alcuni casi non riguardano direttamente i club, ma i loro dirigenti, e forse non è neanche giusto metterle nello stesso mazzo. Eppure ci sarà un filo conduttore di tutte queste situazioni e di quelle che potrebbero emergere anche nell’immediato futuro (in Italia, tanto per fare un esempio, ci sono sei Procure della Repubblica che indagano su altrettante società): dopo il giudizio domestico, dovrà esserci quello internazionale, gestito dall’Uefa.

Laporta a casa Ceferin Ieri il Mundo Deportivo annunciava che il Barcellona ha la certezza di partecipare alla prossima Champions League, nonostante la società sia protagonista di un importante scandalo di presunta corruzione arbitrale con risvolti che - stando alle ricostruzioni dell’accusa - suonano inquietanti. La certezza spesa dal quotidiano catalano, da sempre il meglio informato sulle cose blaugrana, arriva dopo una visita del presidente del Barça Laporta a casa Ceferin. Canossa sta a due passi da Reggio Emilia, Lubiana un po’ più a Est, ma per inginocchiarsi pare vada benissimo lo stesso. D’altra parte, sempre attraverso media molto affidabili su quanto avviene in seno all’Uefa, arrivano da mesi ormai, messaggi molto chiari su come la Juventus dovrebbe comportarsi se volesse clemenza da parte della giustizia sportiva europea e la speranza di partecipare alle prossime coppe europee (ammesso che si qualifichi, dopo le penalizzazioni).

Il peso della Superlega I bianconeri, per ora, non hanno programmato gite in Slovenia e, nonostante abbiano fatto qualche giretto a Nyon, non hanno ancora abiurato la Superlega. E non tanto perché siano particolarmente affezionati al progetto, quanto perché non sono così convinti che l’alternativa (il calcio europeo così com’è) sia la migliore di quelle possibili. La vicenda è ancora aperta e, probabilmente, la Juventus è più concentrata sui processi domestici prima di occuparsi dell’altra situazione. Insomma, c’è tempo per capire e scoprire le intenzioni degli uni e degli altri. Nel frattempo, peraltro, scopriremo come verranno trattati anche gli altri scandali europei, ottimi spunti per capire se le bilance della giustizia europea sono tutte uguali.

