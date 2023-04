Bologna-Juve, le ultime di formazione: Allegri vara una rivoluzione

Allegri vuole vedere tutta un’altra Juve rispetto a quella, fiacca, eliminata dall’Inter in Coppa Italia. E tutta un’altra Juve disegnerà questa sera a Bologna, per l’impegno del Dall’Ara in cui il tecnico bianconero domanderà ai suoi di interrompere una striscia di tre sconfitte di fila in campionato. Da mercoledì a domenica, infatti, l’undici titolare cambierà per più di metà .

Dalla porta, dove è pronto a tornare Szczesny dopo la solita prova di spessore da parte di Perin, fino all’attacco, reparto in cui Milik tornerà ad assicurare un punto di riferimento ai compagni all’indomani dell’esperimento fallito con lo spuntato tandem Chiesa-Di Maria visto a San Siro. Ma non è tutto, naturalmente. In difesa si rivedrà Danilo, tenuto a riposo a sorpresa da Allegri quattro giorni fa, sulla corsia di destra riecco Cuadrado, che alla Scala del Calcio aveva scontato un turno della squalifica incassata in Coppa. Al centro, inoltre, Gatti insidia l'acciaccato Bremer. E poi ancora, perché sono attese novità anche in mediana: lì dovrebbe fare nuovamente capolino tra i titolari anche Fagioli, a conclusione di un periodo poco fortunato per il prodotto classe 2001 della Next Gen bianconera.