Juve, Iling: "Imparo dagli errori. Gol? Preferisco gli assist"

BOLOGNA - “Ha determinato il gol, ha avuto una grande chance sulla quale poteva essere più preciso, ma è stato incisivo e ha creato. Poi bisogna migliorarsi, ma entrare così nella Juve non è semplice. Bravo". Investitura da Andrea Barzagli per Iling Jr entrato nella ripresa del match tra Bologna-Juventus, aiutando i bianconeri ad arrivare al pari firmato da Milik al Dall'Ara. L'esterno inglese commenta così la sua prestazione: “Positiva, un passo in avanti, penso solo ad andare avanti e imparare cosa ho sbagliato. Per me non è un discorso di età, ma voglio giocare per far vedere cosa so fare”.