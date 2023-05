Juve-Allegri fino alla fine (di questa stagione), poi dipende da Elkann

L'esegesi delle dichiarazioni su Allegri che Francesco Calvo ha rilasciato prima di Bologna-Juve sono state uno degli esercizi preferiti che il popolo juventino ha eseguito durante il Primo Maggio. Ha affermato uno dei massimi dirigenti bianconeri: "Dire che confermiamo Allegri significherebbe dire un'ovvietà, questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Non è in discussione. Per Allegri parlano gli 11 trofei in 7 anni alla Juventus, le due finali di Champions. Non è assolutamente in discussione. "Ciò che è importante per noi, anche in una stagione come questa, è avere voglia di imparare, di crescere e migliorarci. Questa voglia l'abbiamo sia noi dirigenti sia l'allenatore sia i giocatori. Stiamo pianificando il futuro, lo stiamo facendo con Cherubini e con Allegri, il nostro è un blocco granitico che lavora sul futuro. Il ds? Non è scontato che arrivi qualcuno, se dovesse arrivare dovrà integrarsi in un sistema di lavoro. Più dei nomi, c'è la Juventus con la sua solidità e la sua storia, che non dipende da una persona".