Di Maria torna a sorridere, la Juve pure: ottimismo per il Lecce

TORINO - Dopo tre ko consecutivi la Juventus è tornata a muovere la classifica ottenendo un pareggio al Dall'Ara contro il Bologna. Un punto che non permette di ritrovare il secondo posto, con il sorpasso alla Lazio, ma che lancia i bianconeri verso il prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Allo Stadium i giallorossi di Baroni arriveranno con il bisogno disperato di trovare punti salvezza vista la risalita del Verona che vuole a tutti i costi abbandonare la terzultima piazza, mentre per la formazione di Allegri ci sarà la necessità di tornare ad una vittoria in campionato che manca ormai da troppi minuti. Chi puà essere l'uomo della svolta per la Vecchia Signora? Angel Di Maria, tenuto fuori dalla trasferta emiliana, ma riapparso sorridente in vista della sfida ai pugliesi.