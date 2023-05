La Juventus e la volata che vale una stagione

TORINO - La Juve? Deve essere rispettosa. Con il Lecce che ha un importante traguardo da centrare come la salvezza ma in generale nelle ultime sei partito campionato in cui si gioca un posto Champions partendo dalla terza piazza. Lo ha spiegato Allegri in conferenza stampa. La Juve parte dunque un punto dietro la Lazio. Dunque questa volata servirà a capire il valore finale di questa stagione in cui in bianconeri sono ancora in ballo per conquistare la finalissima di Europa League di Budapest a fine maggio. Con due partite in quattro giorni, Lecce e Atalanta domenica a pranzo, dal punto di vista della gestione delle energie probabile turnazione per Chiesa che dovrebbe iniziare in panchina mentre Di Maria è atteso titolare.