Juve-Lecce è anche Del Piero e Buffon: quel gesto dopo l'errore

L'Allianz Stadium domani sarà teatro del match tra Juventus e Lecce, di cui quest'oggi ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Una sfida importante in chiave classifica per entrambe le squadre, seppur per motivi diametralmente opposti. Una partita che capita ad 11 anni di distanza da un altro match che vide di fronte bianconeri e giallorossi, e in cui capitò un episodio rimasto scolpito nel tempo e nella memoria: protagonisti Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon.

Juve-Lecce, bianconeri verso lo Scudetto È il 2 maggio del 2012, terzultima di campionato, la Juventus di Antonio Conte è in piena lotta per lo Scudetto, prima in classifica e con il Milan di Massimiliano Allegri ad inseguire. La strada sembra tracciata, i bianconeri possono ipotecare il tricolore in casa contro il Lecce, una partita sulla carta agevole. La gara sembra subito in discea: 8' di gioco, cross pennellato di Pirlo col sinistro per l'inserimento di Marchisio, colpo di testa chirurgico e Benassi battuto. I bianconeri, nonostante il vantaggio, continuano a spingere in cerca della rete del raddoppio, per mettere al sicuro il risultato. La squadra di Conte è un martello e sfiora più volte il 2-0 già nel primo tempo, in un paio di occasioni con Vidal. Nella ripresa, complice l'espulsione di Cuadrado tra le fila del Lecce, la Juve continua a premere ma pur andando vicinissima al gol ancora con Vidal, poi due volte con Quagliarella e infine con Matri, non riesce a chiudere i giochi.

L'errore di Buffon e il gesto di Del Piero Quando tutto sembra andare verso la vittoria della Juventus, accade l'incredibile: retropassaggio per Buffon che sbaglia completamente il controllo della palla, si fa soffiare la sfera da Muriel che a porta sguarnita segna l'1-1. Stadium incredulo, mani nei capelli per Conte, Buffon che non si dà pace. Ma in un momento di tragedia sportiva, e col timore che la vittoria dello Scudetto possa tornare in discussione, il gesto da capitano vero di Del Piero, entrato in campo pochi minuti prima. Il numero 10 corre per 60 metri all'indietro verso la sua porta, dà il cinque al portiere e ritorna a metà campo per riprendere il gioco in cerca del gol vittoria. La sfida terminerà 1-1, lo Scudetto verrà comunque vinto dalla Juventus quattro giorni dopo a Trieste contro il Cagliari (fu il primo dei 9 di fila) e l'errore di Buffon non inciderà dunque sul risultato finale. Ma il gesto di Del Piero, da vero capitano e uomo spogliatoio, resterà invece impresso e indimenticato.

