Di Maria, Vlahovic e Paredes: Allegri e le scelte per Juventus-Lecce

Juve-Lecce, Allegri e la mediana inedita

Nonostante l'urgenza, però, Allegri è alle prese con un calendario quantomai intasato. E che pone di fronte alla squadra priorità maggiori rispetto a un campionato su cui continua a incombere la Spada di Damocle della giustizia sportiva. Anche per questo, a una settimana dalla semifinale di Europa League con il Siviglia, il tecnico livornese ha provato per la sfida ai salentini una mediana con il ritrovato Paredes e con i giovani Fagioli e Miretti, così da dare un turno di riposo a Locatelli e Rabiot. In attacco spazio a Di Maria e Vlahovic, che per diverse ragioni hanno bisogno di giocare, segnare e ritrovare fiducia, mentre sugli esterni dovrebbe toccare a De Sciglio e Kostic. Davanti a Szczesny, infine, Bremer e Danilo ai lati di capitan Bonucci.