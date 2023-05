Vlahovic alla Benzema in Juve-Lecce e torna al gol dopo tre mesi!

L'attaccante serbo, con una vistosa protezione alla mano, ha ritrovato la via della rete: in campionato non segnava dalla doppietta alla Salernitana dello scorso 7 febbraio

03 . 05 . 2023 19:38 1 min vlahovicJuventusLecce

