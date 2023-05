Juve, perché il gol di Vlahovic vale triplo, oggi e domani

Vlahovic: per sbloccarsi, per Allegri e per la Juve

1) Vale per Vlahovic che aveva un gran bisogno di sbloccarsi, meglio ancora se con una prodezza degna del suo repertorio di classe;

2) vale per Allegri che aveva un gran bisogno di sterzare, dopo 3 sconfitte di fila e un pareggio nelle precedenti 4 partite di campionato;

3) vale per la Juve, che aveva un gran bisogno di tornare a vincere dopo un mese e due giorni. La stagione di Vlahovic è stata pesantemente condizionata dalla pubalgia che l'ha tormentato per mesi e dal gioco di scadente qualità espresso per larghi tratti dalla squadra.

Se è vero che gli uomini chiave devono essere tali nei momenti decisivi, Dusan è uscito dal tunnel proprio adesso, in piena bagarre per la Champions (7 maggio, Bergamo, Atalanta-Juve) e intravedendo già sullo sfondo la sagoma del Siviglia (11 maggio, Stadium), nella semifinale d'andata di Europa League. Vlahovic è fondamentale per il finale di stagione e per la nuova Juve che verrà. Ecco perché, sommesso consiglio ai bianconeri, è doveroso resistere alle sirene di mercato che già rimbombano dall'Inghilterra. E non solo dall'Inghilterra.