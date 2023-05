Vlahovic, gol in Juve-Lecce e dedica: "A Belgrado, il mio cuore è con voi"

La Juventus torna alla vittoria in Serie A contro il Lecce nello stesso giorno in cui Dusan Vlahovic torna al gol in bianconero dopo 84 giorni . Il centravanti serbo ha realizzato la rete del definitivo 2-1 che ha consentito alla Vecchia Signora di uscire dall' Allianz Stadium con tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League . Al termine della sfida, Vlahovic ha dichiarato: "Era importantissimo vincere, non lo facevamo da alcune partite di fila. Oggi l'abbiamo fatto e siamo contenti. Il gol mi mancava da tanto tempo, spero di continuare così a partire dalla prossima partita".

Juve, Vlahovic e la dedica a Belgrado

Vlahovic ha poi voluto mandare un messaggio alle famiglie coinvolte nella strage avvenuta questa mattina a Belgrado, dove un ragazzo di 14 anni ha sparato in una scuola uccidendo nove persone: "Vorrei dire una cosa perchè comunque oggi, soprattutto per me, è una giornata molto triste per quello che è successo a Belgrado stamattina. Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a tutte le famiglie e a tutta la gente che era lì. Speriamo che queste cose non si ripeteranno mai più, sono cose che non si possono nemmeno immaginare. Sono veramente triste e colpito da questa cosa, mando un abbraccio a tutti loro".