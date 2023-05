Juve, Cuadrado social media manager: siparietto con Pogba alla Continassa

Il giorno dopo il ritorno al successo della Juventus in casa contro il Lecce è tempo di sorrisi alla Continassa. Oltre alla prima rete di Paredes in bianconero e al ritorno al gol di Vlahovic 84 giorni dopo, un'altra buona notizia è arrivata da Pogba. Il francese, entrato in campo per gli ultimi 20', ha fatto vedere diversi sprazzi di classe che lo contraddistinguono e che i tifosi aspettavano da tempo. Chi ha voluto scherzare con il centrocampista è Cuadrado (già compagno di Paul nella stagione 2015/2016), che ha pubblicato un video tramite l'account ufficiale della Juventus su Twitter.