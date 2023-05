Juve, riecco Paredes: il suo futuro e quello di chi vive... in bilico

Un gol per cambiare una storia che pareva scritta. Quante volte è già successo, quante volte ancora capiterà. Difficilmente, però, si appiccicherà addosso questa etichetta anche la rete di Paredes ieri sera contro il Lecce. La prima da quando l'argentino è sbarcato alla Juventus, forse già anche l'ultima. Perché la conclusione della stagione incombe e, per lui, non ci sarà un domani a Torino. Il club bianconero, infatti, non è intenzionato a riscattarne il cartellino dal Psg, dopo un'annata al di sotto delle aspettative e un'eliminazione ai gironi di Champions che non ha fatto scattare l'obbligo.