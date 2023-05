Juve, un popolo ti aspetta: i tifosi vogliono squadra e club più offensivi

Scatenarsi! È questo il concetto che deve passare nella mente della squadra, del tecnico e della società per soddisfare la voglia dei tifosi e non solo. Con declinazioni differenti, ovviamente, ma il concetto di base è semplice: togliere il piede dal freno, per metterlo su quello dell’acceleratore. La Juventus di Allegri si è rivelata spesso troppo compassata e attenta a equilibri tattici non così funzionali a ciò che la tifoseria sogna e si aspetta. Del resto la prova incolore di Milano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia è diventata iconica come rappresentazione della stagione juventina a livello di emozioni e gol. Già, questa Juve deve emozionare, coinvolgere, divertire e appassionare molto di più anche perché il calcio se da una parte è fede, dall’altra resta divertimento. E solo da questo mix si conserva e si alimenta il senso di appartenenza . Ma non solo.

Juve-Allegri, dentro ai numeri

La Juve, guarda caso, ottiene i risultati migliori quando cerca di essere propositiva: con il Bologna e il Lecce ha creato almeno otto occasioni da gol e non soltanto per il fatto che il valore dell’avversario aveva un peso specifico più basso rispetto a quello dell’Inter. Dunque serve una Juventus che punti con più decisione al gol. Chi critica Allegri sostiene che la difficoltà ad andare in rete sia il frutto di un gioco troppo prudente e speculativo, come peraltro testimonia il dato dei gol segnati su palla inattiva, (17), tra i più alti in assoluto del campionato. In realtà c’è un dato più generale che in effetti conferma questo scarso feeling con il gol: a cinque giornate dal termine, la Juventus allenata da Andrea Pirlo aveva segnato 15 reti in più, quella diretta da Maurizio Sarri ne aveva firmati addirittura venti in più. Dunque è evidente che questa Juventus, con 50 reti messe a segno in Serie A (sesto attacco del campionato) deve provare ad essere più pericolosa. E se gli alibi non mancano, dai condizionamenti esterni per la giustizia ordinaria e sportiva al numero impressionante di infortuni che hanno messo fuorigioco e a lungo alcuni big, da Pogba a Di Maria e Vlahovic, è altrettanto vero che la squadra deve entrare in campo con un altro tipo di approccio mentale. Anche perchè, non va dimenticato, anzi, sottolineato, che è proprio in questi ultimi cinque turni di campionato e nelle due partite di semifinale di Europa League che si andrà a definire sempre più il bilancio finale di una annata sui generis per i motivi che tutti conoscono. E dunque, anche per non avere rimpianti, bisognerà affrontare le due sfide con il Siviglia e la volata Champions lasciando andare i freni. Che non vuol dire scendere in campo con 5 punte bensì preparare le partite con lo spirito di chi le vuole vincere cercando soprattutto la via del gol.