De Sciglio, toccante post sul ko: le reazioni di compagni e tifosi Juve

Torna a parlare Mattia De Sciglio dopo il brutto infortunio contro il Lecce dove il terzino bianconero ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita in anticipo per De Sciglio che dovrà operarsi nei prossimi giorni. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, il bianconero ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questo momento particolare: "È difficile trovare le parole giuste in questi momenti, quando lo sconforto e il dolore prevalgono su tutto. Non saranno mesi facili, ma ho sempre lottato duramente per superare ogni sfida mi si presentasse. Metterò tutto me stesso per tornare al più presto e più forte dai miei compagni. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno, che unito all’affetto della mia famiglia e delle persone a me più care, mi darà ancora più forza per affrontare questa nuova sfida. Sempre a testa alta."