Atalanta-Juventus, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

TORINO - "Domani è vigilia. Alle 10:45 Allegri presenterà il match nella consueta conferenza stampa , a seguire allenamento e poi la partenza per Bergamo". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la Juventus annuncia l'orario in cui il tecnico bianconero risponderà alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa dell'Allianz Stadium circa la delicata trasferta al Gewiss Stadium contro l'Atalanta degli ex Gasperini e Demiral.

"Domenica 7 maggio 2023, alle ore 12:30, la Juventus è attesa da una sfida importante in casa dell'Atalanta. I bergamaschi, in corsa per un posto in Champions League, inseguono i bianconeri in classifica a cinque punti di distanza. All'antivigilia del match, il gruppo, agli ordini di Mister Allegri, si è ritrovato al mattino al JTC. La squadra nell'allenamento odierno si è focalizzata prima su esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra contro pressing avversario, poi su esercitazioni di combinazioni d'attacco per la conclusione su cross", conclude la nota della Juventus.

