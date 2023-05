"Ihattaren non si allena, la Juve vuole rescindere il contratto"

Ihattaren non gioca quasi una partita dal 2021, ovvero da quando è approdato in Serie A alla Juventus: con i bianconeri non è mai sceso in campo, così come con la Sampdoria, arrivato in prestito nello stesso anno. Le uniche presenze del giovane olandese, in queste ultime due stagioni, sono da annoverare tra le fila dello Jong Ajax (5 presenze e 4 gol). L'ex PSV è passato dal campo alla cronaca: nel novembre 2022 è stato arrestato ad Utrecht per alcune minacce rivolte a chi poi ha sporto denuncia.