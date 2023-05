Atalanta-Juve, Barbieri torna in prima squadra: i convocati di Allegri

La Juventus fa visita all'Atalanta per il 34° turno del campionato di Serie A. I bianconeri vengono dalla vittoria casalinga contro il Lecce e sono terzi in classifica a quota 63 punti. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita di Bergamo: c'è il ritorno del giovane Barbieri in prima squadra per sostituire l'infortunato De Sciglio. Ecco l'elenco completo dei convocati della Juventus per la sfida in casa dell'Atalanta.