Cherubini può restare, Braghin in dubbio: il mercato dei dirigenti Juve

Prima si era espresso così il Cfo bianconero Francesco Calvo: "Stiamo pianificando il futuro sotto tutti i punti di vista e lo stiamo facendo insieme a Cherubini e insieme al mister. Siamo un blocco granitico che lavora per costruire il futuro, oltre che per concludere la stagione al secondo posto in campionato e in finale di Europa League. Chi arriverà un domani si dovrà integrare con la società, perché la solidità della Juventus non dipende da una sola persona". Poi, a distanza di pochi giorni, aveva seguito la stessa scia il tecnico Massimiliano Allegri: "Siamo un gruppo che nelle difficoltà si è saputo difendere. Questo è merito anche di Federico Cherubini che mi è stato di fianco. L’obiettivo resta quello di fare il meglio possibile. Quanto a ciò che deciderà la società in base al direttore sportivo… Io sono l’allenatore, a fine stagione la società mi dirà cosa ha deciso". Denominatore comune: Federico Cherubini. La cui permanenza a Torino, a questo punto, sembra riprendere quota, nonostante l’inibizione di 16 mesi che terminerà a ridosso della scadenza naturale del suo contratto, ovvero giugno 2024. In caso di conferma, che fino a poche settimane fa pareva improbabile, Cherubini andrebbe a svolgere un ruolo diverso dal ds, probabilmente con una mansione da coordinatore dei vari settori tecnici.