Juve, difesa brasiliana e Iling titolare: vietato mollare, anche in Europa

TORINO - L'equilibrista Max Allegri si affaccia su Bergamo, dove domani all'ora di pranzo la sua Juventus sfiderà l'Atalanta in uno degli scontri diretti per l'Europa di questo turno di campionato. Già, l'equilibrista. Perché serve una vittoria, per la classifica e per il morale della truppa. Ma serve anche gestire le risorse, a quattro giorno soltanto dall'andata delle semifinali di Europa League. Ovvero la strada più diretta per l'Europa della prossima stagione, in attesa dei verdetti della giustizia sportiva.