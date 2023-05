Juve, Rabiot la chiave anti Atalanta per Allegri

BERGAMO - Obiettivo secondo posto: è questo il mantra che Massimiliano Allegri ha adottato per inculcare nella squadra il giusto atteggiamento necessario per cercare di avere la meglio sull 'Atalanta a Bergamo. La sconfitta della Lazio con il Milan dovrà essere utilizzata dai bianconeri come leva motivazionale in grado di amplificare le proprie energie e la voglia di riconquistare la seconda piazza alle spalle del Napoli scudettato. Del resto gli uomini di Max sanno che a fine stagione dovranno rispondere solo ed esclusivamente di ciò che saranno riusciti a ottenere sul campo, al netto, quindi, di ciò che la giustizia sportiva, bontà sua, deciderà verosimilmente nel mese di giugno.

Rabiot arma per l'Atalanta

Per andare in maniera decisa e robusta all'attacco di questo secondo posto in campionato, Allegri può contare su un Adrien Rabiot riposato come mai, visto che la mezzala francese, cavallo purosangue del motore bianconero, nella scorsa partita giocata e vinta con il Lecce è stata tenuta a riposo proprio per fronteggiare al meglio il dinamismo dei bergamaschi, marchio di fabbrica delle squadre guidate da Gasperini.