Vlahovic zingaro: cori razzisti a Bergamo in Atalanta-Juventus

BERGAMO - Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che vince a casa dell'Atalanta per 2-0 con Dusan Vlahovic autore del 2° gol consecutivo in campionato. L'attaccante serbo è subentrato a Milik al 65' mostrando subito determinazione e voglia di lasciare il segno lottando su tutti i palloni e dopo un contrasto di gioco al 91' con Toloi i tifosi di casa lo hanno preso di mira: all'indirizzo dell'attaccante serbo sono piovuti i soliti tristi cori a sfondo razzista ("sei uno zingaro") con il giocatore bianconero che ha chiesto l'intervento dell'arbitro Doveri (con il gesto dell'udito, come a dire: hai sentito?). Il direttore di gara si è limitato a calmare prima Vlahovic e poi chiedendo l'intervento dello speaker. Più tadi, in occasione del gol e dell'esultanza polemica , ha persino ammonito il serbo.Tra i tifosi dell'Atalanta e Vlahovic c'è un precedente risalente alla stagione 2021-22 quando, con i colori della Fiorentina, il serbo fu bersaglio degli stessi cori discriminatori.

Juventus, Vlahovic gol ed il gesto di Chiesa

Nel forcing finale dell'Atalanta per cercare il pareggio, la Juve è brava a ripartire in contropiede al 97' con Federico Chiesa, l'azzurro serve sulla destra Vlahovic che si ferma al limite dell'area, prende la mira con il mancino trafigge Sportiello per il 2-0 che manda i titoli di coda sul match. Subito dopo la rete Vlahovic si è girato verso la curva dell'Atalanta esultando di rabbia (prendendosi anche l'ammonizione) ma Chiesa e altri compagni, onde evitare che la situazione peggiorasse, hanno portato via il compagno celebrandolo con i compagni. I cori sono proseguiti anche dopo la rete del 2-0 bianconero. Non è la prima volta in questa stagione che calciatori della Juventus siano bersaglio di insulti razzisti: a San Siro contro l'Inter entrambi Vlahovic e Kostic furono beccati, a La Spezia e all'Olimpico con la Roma la vittima fu il solo Kostic.