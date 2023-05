Iling mette le ali alla Juve, Vlahovic mette ko Atalanta e cori razzisti

INVIATO A BERGAMO - Missione secondo posto? Compiuta! Lo scopo del viaggio della Juventus in quel di Bergamo contro una Atalanta lanciata da tre vittorie di fila e come i bianconeri a caccia di punti validi per i posti Champions League 2023/24 viene raggiunto con un successo sporco e pesante. Sporco, perché i bergamaschi fanno soffrire e non poco la Vecchia Signora per cederle i tre punti, pesante perché la formazione di Allegri diventa sola seconda e lascia ai margini dei posti che danno diritto all’Europa che conta la formazione di Gasperini. Una Juve dunque in crescita che avvicina nel migliore dei modi la semifinale contro il Siviglia, dove a Torino si giocherà l’andata che varrà anche più di mezza partita visto che potrà farlo davanti ai propri tifosi. Dunque Allegri può tirare un bel sospiro di sollievo, anche perchè tra l’altro all’ultimo lascia riposare Vlahovic preferendo Milik in modo da avere il serbo fresco per gli spagnoli. In realtà lo troverà ancora più carico, visto che allo scadere del recupero trasforma il contropiede di Chiesa nel due a zero finale.