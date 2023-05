Platini e un futuro da dirigente alla Juventus: "Ci sono poche chance"

Un futuro da dirigente della Juventus per Michel Platini? "No, non credo", risponde il diretto interessato, al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e Mauro. "Ci sono poche chance. Le storie d'amore non si vivono due volte. E sto seguendo poco il calcio italiano". Poi, sul Mondiale allargato, ha dichiarato: "Il Mondiale allargato? No, non mi piace. Due mesi di partite possono andare bene per i tifosi, ma non per i giocatori" ha detto l'ex presidente Uefa alla Fondazione golf Vialli e Mauro.