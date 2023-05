Juve, la forza è in difesa: numeri da top d'Europa. Chi fa meglio?

"Con la miglior difesa si vincono i campionati" - Allegri lo ha ripetuto tantissime volte durante i suoi precedenti successi in Italia. Il Napoli sta confermando la "regola" in questa stagione. A colpire però nella Juventus sono il numero di clean sheet conquistati in stagione: ben 21. I bianconeri sono i migliori in Italia e in Europa, considerando le top 5 leghe, soltanto il Barcellona e il Manchester United stanno facendo meglio. Con il passaggio alla linea a tre per lunghe partite la Juve non ha subito reti e soprattutto in Europa League questo aspetto ha aiutato la squadra nel percorso. Un punto di forza che potrà fare la differenza anche contro il Siviglia.