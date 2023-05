Juve, ti ricordi Felix Correia? Super gol da protagonista con il Maritimo!

La Juventus ha incalanato la strada del progetto giovani, scelta che sta portando i propri frutti come visto a più riprese. L'ultima nel match di ieri contro l'Atalanta in cui è stato Iling-Junior a sbloccare il risultato. Tanti i calciatori che stanno accumulando esperienza con la maglia bianconera, diversi lo stanno facendo invece in prestito . Uno di questi è Felix Correia, attualmente al Maritimo nel campionato portoghese.

Felix Correia, golazo contro il Rio Ave

L'attaccante classe 2001, dopo un lungo stop, è passato nel mese di gennaio al Maritimo con la formula del prestito per mettere minuti nelle gambe. Il portoghese ha collezionato fino ad ora 10 presenze, 2 assist e 2 gol nella Primeira Liga. L'ultima rete messa a segno si è avuta nella giornata di ieri, nel match tra il suo Maritimo e Rio Ave. L'incontro è terminato 2-2, con il calciatore che nel recupero del primo tempo ha segnato la rete dell'1-2 dando il là alla rimonta della sua squadra. E il gol non è di quelli che passano inosservati: palla in profondità di Xadas sulla sinistra per Felix Correia, che compie un bello stop a seguire e punta l'uomo, entra in area e conclude con un potentissimo destro a giro che termina sul secondo palo e si infila sotto la traversa. Il calciatore, dopo lo stop, sta mostrando di nuovo tutte le sue abilità, non ritenute però evidentemente tali da chi ha inserito il suo acquisto (per circa 10 milioni dall'Under 23 del Manchester City) all'interno del caso plusvalenze. Qualità indiscusse, in cerca di continuità: Felix Correia si fa notare in Portogallo, e la Juventus osserva.

