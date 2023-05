Juventus, la Giustizia e il potere: così però resta la disparità

La versione breve? È sostanzialmente impossibile che la Juventus partecipi alle coppe europee della prossima stagione. Per chi non vuole intrufolarsi nel labirinto delle supercazzole giuridiche, questa è la sintesi. Il Collegio di Garanzia ha detto alla Corte d’Appello Federale di riformulare meglio la sentenza del -15 e - ha aggiunto - visto che per alcuni dei dirigenti condannati il 20 gennaio non ci sono prove, è necessario rimodulare l’entità della penalizzazione (o trovare prove stringerti della loro colpevolezza, che però non ci sono). Quindi è molto probabile che la nuova sentenza possa essere inferiore, ma non abbastanza inferiore perché la Juventus possa qualificarsi almeno in Conference League.