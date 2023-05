Zeman: "La Juventus ha diversi problemi, alla fine pagherà"

TORINO - Ora è allenatore del Pescara in Serie C, ma quando ne ha l'opportunità Zdenek Zeman non perde occasione per parlare della Juventus e del calcio italiano in generale. Il tecnico boemo, infatti, in un'intervista rilasciata in Svizzera a tio.ch, ha commentato in questo modo la recente rimozione dei 15 punti di penalizzazione dalla classifica dei bianconeri: "Purtroppo solo in Italia succedono queste cose, siamo abituati. Ora bisognerà attendere l'esito del processo e le decisioni della Federazione italiana e dell'Uefa. La Juve ha diversi problemi su più livelli, fra i quali la manovra degli stipendi. Secondo me alla fine pagherà per quanto fatto". Poi sulla corsa Champions: "È una grande lotta, attenzione anche all'Atalanta...".