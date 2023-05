Lippi, Allegri e il gioco della Juventus: “Ha ottenuto il massimo”

TORINO - E' Marcello Lippi a fare il punto della stagione ai microfoni di Dazn. Nel post partita del derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, il ct campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha elogiato la stagione del Napoli di Spalletti che con 5 giornate di anticipo ha portato a casa uno storico Scudetto: “La bellezza di squadra è il termine giusto. E’ stata la squadra che ha fatto il calcio migliore. Non hanno avuto rivali. Le altre squadre impegnate in alta classifica si sono dedicate alle coppe o altre cose, visto che il campionato era già cosa fatta. La squadra ha giocato un calcio aggressivo e moderno. Non ha mai avuto problemi. Spalletti è stato veramente molto bravo”.

Lippi e il gioco di Allegri

Un commento sulla Juventus non poteva mancare, sul gioco dei bianconeri Lippi ha commentato: “Il fatto di giocare meglio non ha niente a che vedere con quello che stiamo dicendo. Ci può stare, la Juve non ha caratteristiche di gioco spettacolari. Però sul fatto che Allegri abbia ottenuto il massimo da questo gruppo di giocatori non c’è dubbio. Si trova in una posizione di classifica che all’inizio non sembrava possibile. Vero, potrebbe giocare meglio. Però sta facendo un’annata importante”. Un pensiero particolare è per Chiesa: “Sono infortuni importanti, che lasciano lo strascico psicologico nel tempo. Però se recupera tutte le sue qualità, la sua velocità e il suo intuito in fase offensiva può tornare ad essere un giocatore molto importante”.