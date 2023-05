La nuova Juve con Giuntoli: Allegri, il Psg e gli scenari possibili

Il segreto di Pulcinella? In parte sì. Sta di fatto che l’avvicinamento di Cristiano Giuntoli alla Juventus e viceversa sta procedendo con la giusta gradualità. Anche perché il direttore sportivo del Napoli oltre a essere sotto contratto con la società partenopea per questo campionato che terminerà il 4 giugno, è legato al club di Aurelio De Laurentiis anche per la prossima stagione. Dunque servono equilibrismi da protagonisti del Cirque du soleil per evitare di inciampare e cadere a gambe all’aria. Ergo in questo momento tutti quanti sono costretti a recitare il ruolo di pertinenza e tra ciò che si dice in pubblico e ciò che si pensa in privato - c’è margine... - per usare un eufemismo. Tra l’altro in questi frangenti il mondo del calcio è nettamente più indietro rispetto ad altre discipline dove la verità deborda, pensate per esempio a quando Valentino Rossi scelse di lasciare l’Honda per la Yamaha e di Gran Premi da correre non ne aveva mica uno solo e da passerella.... Del resto che il pallone abbia bisogno di una rinfrescata in tanti ambiti e ambienti non è certo una novità.