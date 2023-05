Juve, tutto su Giuntoli: dal casting di De Laurentiis ai collaboratori

Quando, nell’estate del 2015, Riccardo Bigon decide di lasciare la poltrona di direttore sportivo del Napoli per accasarsi prima al Verona e poi al Bologna, Aurelio De Laurentiis apre un vero e proprio casting per sostituirlo. Parla con non meno di una decina di diesse, quindi decide di puntare su Cristiano Giuntoli. Oltre che per il buon palmares del dirigente fiorentino, che aveva portato il Carpi dalla Serie D alla Serie A contribuendo anche a plusvalenze importanti di giocatori come Mbakogu e Lasagna, a raccomandarglielo è un avvocato che all’epoca curava molti affari sia per il Carpi che il Napoli: Federico Menichini, dello studio legale Grassani.