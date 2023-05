Juve, Abodi e la Giustizia Sportiva: “Sia più trasparente e credibile”

Abodi sul rapporto con Malagò e la giustizia sportiva

Sul rapporto con il numero uno deo Coni Giovanni Malagò sottolinea: "È una persona che fa fatica a non andare d'accordo con le altre persone. Non è soltanto un amico, ma il presidente di un'istituzione pubblica come il Coni. Al di là dei rapporti personali, quello che è importante è che si lavori per il raggiungimento degli obiettivi". Poi un passaggio sulla giustizia sportiva: "La stretta attualità, non solo calcistica, ci pone di fronte al problema. Qui c’è una prima sensibilità, quella del rispetto dell’autonomia. Qualunque riforma non può prevaricare e non può che essere qualcosa che possiamo promuovere noi, ma che deve trovare una corrispondenza in un'autoriforma all’interno del sistema sportivo. La cronaca di questi mesi ci pone di fronte all'esigenza di rendere la giustizia sportiva più trasparente e credibile. La tempestività deve collimare con la regolarità: se penso a un campionato, non solo di calcio, quello che succede si riverbera su tutta la competizione. Va contemperata l'esigenza di tempestività con la regolarità del campionato, tanto più se l'oggetto del giudizio non è il campionato in corso ma quello precedente".