Juventus, giustizia sportiva: date e scenari tra plusvalenze e stipendi

In sostanza, in una giornata in cui l’attenzione era puntata sul fronte della giustizia ordinaria le notizie più grosse per la Juventus sono giunte in ambito giustizia sportiva e riguardano entrambi i filoni in cui è coinvolto il club bianconero: sia quello relativo alle plusvalenze, laddove si potrebbe essere finalmente giunti in prossimità dell’atto conclusivo; sia quello relativo agli stipendi (nonché ai rapporti con i procuratori e alle partnership sospette con alcuni club), nel quale si attende una vera e propria data di inizio processo. Che potrebbe anche non arrivare mai... Andiamo per ordine.