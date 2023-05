Calvo: "Plusvalenze Juve, il 22 maggio determinante. Futuro con Allegri"

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Siviglia, andata delle semifinali di Europa League, ai microfoni si è presentato il responsabile dell'area sportiva bianconera Francesco Calvo per commentare l’attuale situazione della squadra dentro e fuori dal campo: "È stata un'altra vigilia ricca di dinamiche extra campo. La squadra deve rimanere concentrata, fuori dal campo ci pensano i nostri avvocati, pensiamo di avere gli argomenti per ribadire la nostra posizione alla Corte Federale d'Appello. Abbiamo letto tantissime sentenze anticipate negli ultimi mesi, noi siamo concentrati sul campo, siamo in una semifinale di Europa League. Oggi è la prima tappa per andare in finale".