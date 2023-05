Juventus, Bonucci 500: la festa negli spogliatoi e l’umiltà di Danilo

TORINO - Quella contro il Siviglia valida per l'andata della semifinale di Europa League è stata la presenza numero 500 di Leonardo Bonucci con la Juventus. Un traguardo importantissimo per il difensore di Viterbo in bianconero dal 2010, tolta la parentesi milanista della stagione 2017-18. Un numero impressionante che gli permette di entrare a far parte di un club restrettissimo e di scrivere una nuova importante pagina della storia della Vecchia Signora. Ora Bonucci è il sesto giocatore con più presenze di sempre e davanti a sè ha Furino (529), Scirea (552), Chiellini (561), Buffon (685) e Del Piero (705). Insomma, dei veri e propri mostri sacri, dei monumenti della Juventus.

Juve, ci puoi credere ma ci devi riflettere: è così da due anni Bonucci fa 500 con la Juventus: la festa dei compagni negli spogliatoi In questi lunghi 12 anni sono 18 i trofei conquistati e innumerevoli le battaglia combattute in campo. Per festeggiare questo importante traguardo, la società lo ha omaggiato con una maglia con il numero 500. I propri compagni lo hanno applaudito lungamente negli spogliatoi e in un video postato dal club sui social si vede Danilo che si sfila la fascia di capitano e la mette al braccio del compagno. Un bellissimo gesto che certifica il clima sereno che si respira nell'ambiente bianconero. Bade-Rabiot, per l'arbitro di Juve-Siviglia tutto ok. Neanche check Var

Bonucci, messaggio social e l'omaggio dei compagni Affida ad Instagram il suo pensiero, Leonardo Bonucci con un messaggio che ripercorre il suo lungo cammino in bianconero. Queste le toccanti parole: "La prima volta non si scorda mai, lo dicevano con ragione forse ed io oggi posso confermarlo. Della mia prima ricordo il sole dell’estate, il rumore della gente, il sapore della fame dei sogni e poi da lì una dopo l’altra, lavoro, successi, difficoltà, campioni e uomini. L’andata e il ritorno, una lezione di vita, così dritti fino ad oggi, 500 tasselli che costruiscono nitido il sogno di una vita. Dal bambino all’uomo, un solo ricorrente solito mantra: fino alla fine, forza Juventus". Tra i commenti spiccano quelli dei compagni Rabiot e Danilo, appunto, e degli ex bianconeri Chiellini e Bernardeschi. Pinsoglio, Perin, Locatelli e ancora il brasiliano, gli hanno anche dedicato una storia su Instagram poi ricondivisa dallo stesso Bonucci. Quanto affetto per il capitano della Vecchia Signora. Siviglia-Juve, sorpresa Mendilibar: Il gol di Gatti ci aiuta, ecco perché

