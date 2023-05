Juventus-Cremonese, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

Dopo l'1-1 in Europa League contro il Siviglia, la Juventus ha iniziato a preparare il prossimo impegno: la sfida casalinga contro la Cremonese in campionato, in programma domenica alle 20.45. Sarà l'occasione per l'esordio del nuovo kit home dei bianconeri per la stagione 2023/24. Nell'allenamento odierno, come riporta il sito ufficiale della Juve: "Seduta di scarico, come di consueto nei giorni post-gara, per chi è sceso in campo dal primo minuto nella sfida con il Siviglia, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche per la gestione del possesso palla, chiudendo l'allenamento con una partitella".