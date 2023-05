Del Piero e la nuova maglia Juve: voto 10 al testimonial social

Il nuovo kit home della Juventus per la stagione 2023/24 farà il suo esordio in occasione della prossima partita dei bianconeri in campionato: domenica sera all'Allianz Stadium contro la Cremonese. Intanto, però, la nuova divisa della Vecchia Signora sta facendo il giro del web e non solo. C'è infatti chi ha già avuto l'onore di riceverla a casa. Come lo storico capitano della Juve Alessandro Del Piero.